Раменская гимназия побила собственный рекорд по количеству медалистов

Успехи этого года вызывают гордость у педагогов и администрации учебного заведения. Образовательная организация возглавила рейтинг в муниципалитете по количеству выпускников, окончивших школу с медалями.

В этом году 10 выпускников окончили Раменскую гимназию с золотой медалью, а 14 — с серебряной. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Станислав Слуднев отметил, что это значительный рост, так как в позапрошлом году насчитывалось 17 медалистов.

Среди тех, кто показал выдающийся уровень знаний, оказалась Дарина Попкова. Она удостоена высшей награды школы — золотой медали. В текущем сезоне такого же результата достигли еще семь воспитанников учреждения. Значительно выросло и количество стобалльных результатов. Помимо Дарины, которая получила 100 баллов на экзамене по русскому языку, наивысший результат показали еще семь выпускников гимназии.

«На экзамен я шла с ощущением, что я ничего не знаю. Чем больше погружаешься в изучение предмета, тем больше начинает казаться, что ты ничего не знаешь. Это момент волнения, такое распространенное явление среди выпускников. Но в нужный момент собираешься и просто делаешь то, что от тебя требуется», — поделилась Дарина Попкова.

Общий показатель гимназии по результатам экзаменов составил чуть более 75 баллов. Стоит отметить, что образовательное учреждение входит в топ-100 лучших школ Подмосковья по конкурентоспособности выпускников.