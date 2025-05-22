Раменская больница представила свои вакансии в медицинском университете в Рязани

Учреждение здравоохранения ведет активную работу по привлечению новых кадров. Для этого руководство больницы регулярно участвует в ярмарках вакансий не только в Москве и Подмосковье, но и в соседних регионах.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан посетил Рязанский государственный медицинский университет. На встрече с будущими выпускниками он рассказал о преимуществах работы в Раменской больнице и пригласил студентов и ординаторов в свое учреждение.

Сергей Маркитан подробно ответил на вопросы студентов об условиях работы, зарплатах, мерах соцподдержки и карьерных перспективах. Он подчеркнул, что больница заинтересована в притоке молодых кадров.

«Мы гарантируем молодым врачам социальную поддержку, наставничество опытных коллег и готовы персонально обсуждать условия труда и оплаты», — сказал главный врач Раменской больницы.