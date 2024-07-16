Ракетные двигатели успешно протестировали в НПО «Энергомаш» в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» рассказали о 24 успешных огневых испытаниях с начала 2024 года. Специалисты протестировали ракетные двигатели РД-191 и РД-191М.

РД-191М — это жидкостные однокамерные модели двигателей. Они работают на керосине. Их изготовили в кратчайшие сроки благодаря готовым технологическим наработкам. Специалисты уже провели полный цикл испытаний.

«Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждены успешными испытаниями и пусками с использованием жидкостных ракетных двигателей разработки и производства НПО „Энергомаш“», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Напомним, что ранее специалисты «Энергомаша» уже сообщали об успешных испытаниях аналогичных моделей двигателей.

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