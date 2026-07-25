Райсеменовский ДК победил в конкурсе по озеленению территорий в Серпухове

Райсеменовский Центральный сельский дом культуры признан победителем конкурса по озеленению территорий, организованного местным садовым центром. В результате реализации проекта прилегающая территория учреждения благоустроена, высажены новые растения и смонтирована система автоматического полива.

Инициатором участия в конкурсе выступила активная жительница, предложившая заведующей ЦСДК Екатерине Залевской подать заявку. 5 мая коллективом Дома культуры был направлен пакет документов, включающий информацию о деятельности учреждения и фотографии прилегающей территории. По истечении месяца организаторы конкурса уведомили о победе.

После подведения итогов специалисты садового центра осуществили выезд на объект, разработали концепцию озеленения с учетом архитектурных особенностей территории, выполнили подготовку почвы, высадили декоративные растения и провели комплекс работ по благоустройству. Для обеспечения ухода за зелеными насаждениями смонтирована система полива.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева выразила благодарность инициатору проекта Анне Андреевой и ее команде за профессионализм и неравнодушное отношение к развитию общественных пространств. Она отметила, что благодаря реализации проекта территория Райсеменовского ЦСДК стала более красивой и комфортной для жителей и гостей.