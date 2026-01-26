Районный забег пройдет в Балашихе

1 февраля в микрорайоне Железнодорожный Балашихи состоится девятый этап проекта «Марафон у дома», организованный командой ЖеRunners. Стартовый городок разместится на территории стадиона «Орион», начало забега — в 9:00.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию общей протяженностью 42,9 километров, разделенную на два отрезка — 22,6 километров и 20,3 километров. Старт и финиш обеих частей пройдут на стадионе «Орион». Маршрут пролегает по городским паркам и лесопарковым зонам: бегуны увидят более 30 муралов, пробежат через три лесопарка, побывают в месте старта забега «5 верст Пестовский» и познакомятся с архитектурными и природными достопримечательностями микрорайона, включая храмы и зоны отдыха.

Во второй части дистанции впервые маршрут пройдет не по карьерной местности, а по территории Кучинского лесопарка. На трассе будут организованы четыре пункта питания; после финиша каждой части на стадионе участников ожидает горячая каша из полевой кухни. Каждый финишировавший получит памятный сувенир с символикой клуба ЖеRunners.