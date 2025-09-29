Работы Василия Кандинского представили в трехмерном формате на выставке в Балашихе

В Балашихинском историко-художественном музее открылась интерактивная выставка «Пространство Кандинского», посвященная творчеству великого русского художника и родоначальника абстракционизма Василия Кандинского. Особенность экспозиции заключается в том, что известные полотна мастера представлены в формате трехмерных инсталляций, что позволяет по-новому взглянуть на его шедевры.

Интерактивная экспозиция реализована с использованием современных технологий в области освещения, цвета, формы и электричества. Посетители смогут не только посмотреть на картины, но и взаимодействовать с ними. Каждый объект выставки представлен в виде отдельной самостоятельной инсталляции с объемными конструкциями, подвижными механизмами и динамическими элементами. Центральным экспонатом выставки стала инсталляция, имитирующая знаменитую башню Татлина.

Выставка «Пространство Кандинского» будет открыта для посещения до 9 ноября 2025 года. Она рассчитана на широкую аудиторию и имеет возрастное ограничение 0+, приглашая всех желающих познакомиться с искусством русского авангарда в новом, современном формате.