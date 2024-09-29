Работы трех художников из Подольска представили в Галерее искусств Церетели

В Галерее искусств Зураба Церетели выставили полотна трех художников из Подольска. Всего в экспозиции порядка 80 работ разных мастеров.

В московской Галерее искусств Зураба Церетели открыли выставку «Мифы. Легенды. Сказания». Это научно-выставочный проект Российской академии художеств.

В нем от подольского отделения Союза художников России участвуют произведения трех мастеров: академика Российской академии художеств, народного художника России Альбины Акритас, председателя организации члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России Ларисы Давыдовой и академика Российской академии художеств, доктора искусствоведения Татьяны Астраханцевой.

Авторы изображают мифы народов Сибири, Карелии, легенды и сказания Мексики, Египта, Индии и других стран, а также обращаются к библейским сюжетам.

Всего экспозиция насчитывает порядка 80 полотен в разных стилях изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура и декоративное искусство. Это экспонаты фондов музейно-выставочного объединения Российской академии художеств и частных собраний.

Участники выставки — известные художники, академики, члены-корреспонденты Российской академии художеств. Список возглавляет президент академии Зураб Церетели.

Выставка пройдет до 17 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».