Работы скульптора Голубкиной представят в зарайском доме-музее

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, музей активно работает, предлагая посетителям возможность прикоснуться к наследию одной из самых самобытных фигур русского искусства рубежа XIX–XX веков. Музей расположен в историческом здании, где Анна Голубкина родилась и провела свои ранние годы, а также последние месяцы жизни.

За годы плодотворной работы она создала более 200 произведений. Сегодня экспозиция музея на первом этаже детально освещает творческий путь скульптора, представляя уникальные фотографии, документы, личные вещи художницы, предметы старинной мебели, а также некоторые оригинальные работы.

«Второй этаж здания бережно сохранил аутентичную атмосферу быта семьи Голубкиных, давая представление о скромных условиях, в которых формировался характер будущей знаменитости. Судьба самого здания была непростой: после смерти Анны Семеновны оно пережило период использования в качестве коммунальных квартир и офисных помещений. Лишь в 1974 году благодаря усилиям энтузиастов здесь была организована первая выставка», — отметили организаторы.

В собственность музея все помещения перешли в 2002 году, а спустя шесть лет, после завершения масштабных реставрационных работ, объект начал функционировать в полном объеме, став жемчужиной культурного туризма Подмосковья.