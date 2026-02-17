Работы по зимнему содержанию дорог провели в Воскресенске

Специалисты Мосавтодора продолжают работы по зимнему содержанию региональных дорог в городском округе Воскресенск. Дорожные службы не только убирают и вывозят снег, но и проводят противогололедную обработку, а также восстанавливают элементы инфраструктуры для обеспечения безопасного проезда.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, в нормативное состояние привели тротуары и пешеходные зоны в нескольких населенных пунктах округа. Работы выполнены в деревне Губино на Центральной улице, в слободке Алешино на Пролетарской улице и в селе Барановское на Центральной улице.

Кроме того, дорожники очистили от обледенения колеи и проезжую часть в поселке Виноградово, а также в деревнях Ивановка и Цибино.

Для повышения безопасности движения специалисты восстановили работоспособность линий наружного освещения в деревне Щельпино на Ленинской улице и в городе Белоозерский на улице 50 лет Октября.