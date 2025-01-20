Работы по зимнему содержанию дорог провели в Химках

Представители Мосавтодора провели работы в рамках зимнего содержания дорог. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Специалисты убрали снег и обработали участки дорог ото льда. Работы провели на улице Бабакина, на Пятницком шоссе в деревнях Юрлово и Брехово, а также в деревне Перепечино. Помимо того, дороги привели в порядок в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Свистуха и в деревне Черная Грязь.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что зимой преимущественно проводят противогололедную обработку и уборку снега. Также специалисты ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры.
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