Работы по зимнему содержанию дорог провели в Химках

Представители Мосавтодора провели работы в рамках зимнего содержания дорог. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты убрали снег и обработали участки дорог ото льда. Работы провели на улице Бабакина, на Пятницком шоссе в деревнях Юрлово и Брехово, а также в деревне Перепечино. Помимо того, дороги привели в порядок в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Свистуха и в деревне Черная Грязь.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что зимой преимущественно проводят противогололедную обработку и уборку снега. Также специалисты ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры.