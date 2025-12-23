Работы по замене системы электроснабжения провели в Богородском округе

Своевременный и качественный ремонт — неотъемлемая часть системы обеспечения безопасности и комфорта в многоквартирных домах. Он позволяет предотвратить аварийные ситуации, поддерживать работоспособность инженерных систем, сохранять несущую способность конструкций, поддерживать эстетический облик дома.

В этом году в Богородском округе работы по замене системы электроснабжения были проведены в пяти многоквартирных домах. В адресный перечень вошли четыре дома в Ногинске. Это 2-й Кардолентный проезд, дом № 3, улица 3 Интернационала, дом № 254, улица Советская, дом №44, улица Ильича, дом №13. А также поселок Обухово, улица Ленина, дом № 16.

Так, в доме № 44 по улице Советской, построенном в 1934 году, генеральный подрядчик выполнил замену электросетей. Жители 42 квартир получили обновленную систему электроснабжения и возможность безопасной эксплуатации электроприборов.

Электротехники заменили вводно-распределительное устройство, демонтировали старые электромагистрали, протянув новые кабели, установили новые энергосберегающие светильники на этажах, выключатели и этажные электрощиты, смонтировали контур заземления, провели пусконаладочные работы. Также специалисты обновили освещение входных групп — теперь здесь тоже будут современные энергосберегающие светильники. В результате дом получил новую систему энергоснабжения, соответствующую современным нормам эксплуатации и безопасности.

В многоквартирном доме № 254 по улице 3 Интернационала также успешно завершен капитальный ремонт системы электроснабжения. Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта и полностью соответствуют требованиям действующих нормативов.

В ходе ремонта рабочие заменили вводно-распределительное устройство, электромагистрали, общедомовое освещение, заземление, этажные распределительные щиты. Все работы выполнены лицензированной подрядной организацией с соблюдением техники безопасности. Проведены приемо‑сдаточные испытания.

В поселке Обухово, улица Ленина, дом №16 (построен в 1922 году) генеральный подрядчик выполнил замену общедомовой системы электроснабжения. Жители получили обновленную систему электроснабжения.

Специалистами была выполнена замена вводно-распределительного устройства, ремонт заземления, замена магистралей (стояков), замена общедомового освещения и этажных распределительных щитов, пусконаладочные работы. В результате дом получил новую систему энергоснабжения, соответствующую современным нормам эксплуатации и безопасности.

Надежная электрика — основа комфорта и безопасности многоквартирного дома. Старый фонд часто сталкивается с перегрузками, искрением и перебоями. Новый ремонт снижает риск пожаров из‑за неисправностей проводки, экономит ресурсы за счет энергоэффективных решений, обеспечивает стабильное питание лифтов, домофонов и других систем.