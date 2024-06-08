Работы по замене брусчатки начались в скверах Химок

В городском округе Химки начались работы по замене брусчатки в скверах «Юбилейный» и «Юность». Специалисты провели осмотр прогулочных зон, удалили старое покрытие и приступили к укладке новой плитки.

Начало ремонтных работ в скверах пришлось на конец мая. Специалисты проинспектировали территорию прогулочных аллей, выявили повреждения и трещины. На данный момент коммунальные службы уже приступили к укладке новой плитки.

Заместитель главы Химок Николай Батышев сообщил, что на следующей неделе планируется завершить ремонт плитки в скверах «Юбилейный» и «Юность», а также заменить газон возле театра.

Напомним, что в этом году работы по благоустройству проведут в парке Толстого. Там создадут зону развлечений с безопасными и удобными аттракционами и обновят дорожную инфраструктуру и систему освещения. Крупные работы также проводятся в Химкинском лесопарке, где планируется создание лыжероллерной трассы, обновление систем водоотведения и очистка пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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