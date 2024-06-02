Работы по замене асфальта во дворе поселка Лунево в Химках завершат 6 июня

Во дворе поселка Лунево в Химках отремонтировали дорожное покрытие, а также обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Работы прошли по программе комплексного благоустройства.

Замена асфальта проездов, тротуаров и пешеходных дорожек завершится во дворе поселка Лунево в Химках к 6 июня. Там дополнительно уже обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Также специалисты приступили к восстановлению газонов.

«Данные работы мы согласовывали с местными жителями. Встреча прошла в середине мая, тогда мы обсудили детали ремонта, ответили на волнующие вопросы, предоставили информацию о ходе работ и качестве используемого материала», — рассказал начальник территориального управления «Луневское» Эдуард Машковцев.

Работы проходят в рамках программы комплексного благоустройства. Эффективная система по взаимодействию депутатов и общественников с активными химчанами выстроена по распоряжению главы Химок Дмитрия Волошина. Она отражает принцип «житель всегда прав», озвученный губернатором Андреем Воробьевым. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар, благодаря такому формату, волнующие жителей вопросы удается решать качественно и в установленные законом сроки.

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