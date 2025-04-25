Работы по возведению пристройки к школе № 9 стартовали в Одинцове

После реконструкции вместимость школы № 9 в Одинцове возрастет на 550 человек. Возведение нового корпуса планируют завершить во втором квартале 2026 года.

Проект нового здания включает в себя множество современных и функциональных помещений, необходимых для полноценного образовательного процесса. В пристройке запланированы учебные классы, мастерские для практических занятий, а также специальные помещения для кружков и факультативов. Там обустроят актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, современную столовую, а также медицинский кабинет и административные офисы. Отдельного внимания заслуживает то, что новый учебный корпус учебного заведения адаптируют для детей с ограниченными возможностями.

Напомним, что Одинцовская межмуниципальная образовательная бюджетная организация — средняя общеобразовательная школа № 9 носит имя главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Митрофана Неделина. Строительство нового корпуса учебного заведения финансируют в рамках государственной программы Московской области с использованием средств бюджета.