Работы по восстановлению дорожной разметки начали в Одинцове

В апреле в Одинцовском округе стартовала кампания по восстановлению дорожной разметки. Работы охватывают как центральные магистрали, так и дороги в жилых кварталах.

К нанесению основной разметки приступят после установления стабильной теплой погоды. Для этого требуется сухое покрытие и температура воздуха выше 10 градусов. Такие условия позволяют краске надежно закрепиться на асфальте и продлевают срок ее службы.

Перед началом работ дорожные службы очищают проезжую часть. Специалисты убирают грязь, пыль и остатки старой разметки, чтобы обеспечить ровное и качественное нанесение линий.

Первые работы уже начались в Одинцово и Звенигороде. В этих городах обновляют наземные пешеходные переходы. В приоритете участки с высокой нагрузкой: рядом со школами, больницами, торговыми центрами и остановками общественного транспорта.

«Мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах. В первую очередь обновляем разметку там, где она наиболее востребована», — сообщили в администрации округа.

Контроль за выполнением работ ведет профильное подразделение администрации. График сформирован с учетом трафика и погодных условий, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.