Работы по весенней обрезке деревьев и кустарников начались в Истре

Масштабные работы по содержанию зеленых насаждений в муниципальном округе Истра стартовали в этом году раньше, чем в прошлом. Об этом говорят статистические данные Муниципального бюджетного учреждения «Додхиб».

С начала марта 2025 года в муниципальном округе Истра ликвидировали 54 аварийных дерева. Рабочие провели формовочную и омолаживающую обрезку 11 деревьев, а у сотни — вырезали ветви и подняли кроны. Два упавших дерева специалисты распилили. Помимо этого, на общей площади более 250 квадратных метров сотрудники службы благоустройства выполнили формовочную обрезку кустарника.

Отметим, что за этот же период, с 1 по 13 марта 2024 года, специалисты спилили два сухостойных дерева, у четырех вырезали ветви и подняли крону. Причем из-за погодных условий в прошлом году в это время к формовочной обрезке кустарника даже не приступали.