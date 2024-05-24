Работы по улучшению водоснабжения провели в Лобне

В городском округе Лобня завершены работы по улучшению системы водоснабжения. Отремонтирован магистральный водопровод, установлены насосы горячего водоснабжения и проведена пусконаладка оборудования.

На улице Юности, 5 специалисты очистили и отремонтировали теплообменник, обеспечивающий горячее водоснабжение. Пусконаладочные работы систем горячего и холодного водоснабжения провели на Батарейной улице, 6. Завершено подключение к водопроводу и канализации туалетов в парке «Москвич».

Продолжается подключение к сетям парка «Река времени». Работы ведутся с использованием технологии горизонтально направленного бурения без повреждения зеленых насаждений и дорожного покрытия.

Кроме того, отремонтирован магистральный водопровод на участке от Букинского шоссе до улицы Циолковского. На улице Колычева, 2 установлен новый циркуляционный насос горячего водоснабжения. На канализационно-насосной станции нам улице Дачная, 2а установлен резервный насос. Очищена ливневая канализация на улице Калинина, 21 и приведен в порядок колодец на улице Ленина, 7к2.