Работы по улучшению качества воды пройдут в Богородском округе в этом году

В Богородском округе 10 апреля прошел объезд территории по обращениям жителей. Первой точкой маршрута стал дом № 41 на улице 3-го Интернационала в Ногинске, где граждане жалуются на холодные батареи и затянувшиеся работы по капитальному ремонту теплосетей.

Управляющая компания перезапускает систему, но это дает лишь временный эффект. Профильные специалисты проведут комиссионную проверку всех возможных причин. Администрация усилит контроль за подрядчиком по капремонту теплосетей. Также договорились отдельно встретиться с инициативной группой жильцов дома, чтобы держать их в курсе сроков, этапов работ и всех решений.

В рамках выезда особое внимание уделили жалобам на плохое качество холодной воды. Глава округа Игорь Сухин рассказал о ситуации с Ямкинским водоводом, который сейчас находится в процессе ремонта. Жителей заверили, что уже в этом году они увидят значительное улучшение качества воды.

Также в этом году проведут капитальный ремонт тротуара вдоль шоссе Энтузиастов и дорожного полотна на улице Белякова. Инициатива по обновлению обоих объектов исходила от жителей, ее поддержали депутаты и помогли включить объекты в план.