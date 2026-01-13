Работы по уборке дорог после снегопада прошли в Серпухове

С начала обильного снегопада коммунальные службы городского округа Серпухов работают в круглосуточном усиленном режиме. На специализированные площадки в Серпухове, Пущино и Протвино к настоящему моменту уже вывезено свыше 8 тысяч кубометров снега.

Общая протяженность дорожной сети, находящейся на обслуживании, составляет 1400 километров. Из них 950 км находятся в ведении МБУ «Комбинат благоустройства», а 450 км — под контролем ГБУ МО «Мосавтодор». Для обеспечения бесперебойного движения спецтехника и рабочие задействованы в уборке круглосуточно.

Все поступающие от жителей обращения оперативно фиксируются и передаются в работу. В настоящий момент основные силы сосредоточены на точечной расчистке дорог в отдаленных сельских населенных пунктах. Особое внимание уделяется безопасности: в приоритетном порядке приводятся в нормативное состояние остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам.

«Коммунальные службы продолжат работу 24/7, пока все транспортные артерии не будут приведены в нормативное состояние», — заявил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.