Работы по сведению наплавного моста начались на Оке в Озерах

В среду, 15 апреля, в Озерах на Оке с самого утра начались работы по сведению наплавного моста. Напомним, четыре наплавных моста в городском округе Коломна развели в конце марта на период паводка.

Начальник Озерского наплавного моста сообщил, что жители будут незамедлительно проинформированы о возобновлении автомобильного движения.

По данным «Центра ЧС» городского округа Коломна, на 6:00 утра 15 апреля уровень воды в Оке в Озерах составляет 103,87 метра по балтийской системе при условной нулевой отметке в 103,40 метра. За ночь вода ушла еще на 16 сантиметров, а максимально этой весной Ока поднималась 4 апреля — до 107,53 метра.

Тем временем, в Коломне наплавные мосты через Москву-реку — автомобильный Митяевский и пешеходные Голутвинский и Бобреневский — пока остаются в разведенном состоянии. Уровень воды в Москве-реке понизился еще недостаточно, чтобы возобновить работу инженерных сооружений.