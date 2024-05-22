Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино в Мытищах

Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино Мытищинского округа. Благодаря программе сотни семей уже оценили преимущества голубого топлива.

В эти дни собственники одного из домов по улице Огородной в деревне Ховрино тоже с нетерпением ждут окончания работ по проведению газового оборудования.

На участке заявителя бригада специалистов Мособлгаза монтирует уличную часть газопровода и заводит трубу в дом. Особое внимание уделяется разъемным соединениям: газовики стараются минимизировать их использование, но в случае необходимости строят конструкцию так, чтобы обеспечить удобный доступ для обслуживания и возможность оперативного ремонта.

Все работы внутри участка выполняются в рамках комплексного договора социальной газификации

Оставить заявку на его заключение можно на сайте Мособлгаза (https://mosoblgaz.ru/connection/sg/).

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