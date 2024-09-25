Работы по сносу многоквартирного дома в Звенигороде завершат в декабре

Заброшенная многоэтажка посреди жилых домов — совсем не привлекательна для уютного микрорайона Южный в Звенигороде. Совсем скоро здание снесут. Сейчас на площадке уже начали работы по демонтажу здания. Здесь не будет лишнего шума и пыли — объект разберут по элементам.

«Напомнил подрядной организации, что все шумные работы должны производиться в строгом соответствии с законом о тишине. Также нужно оборудовать станцию для мойки колес спецтехники, чтобы не растаскивать грязь по дорогам», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Сейчас выполняется подготовительный этап — рабочие расчищают пространство вокруг недостроя и готовят площадку под строительный кран. На объекте работают восемь человек, в дальнейшем их количество увеличат до 20.

После того, как здание разберут, рабочие вывезут блоки на полигон. Площадку уберут и благоустроят. Все работы планируют завершить в декабре.

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