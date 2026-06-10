Работы по ремонту моста через реку Пажа в Хотькове выполнены наполовину

Ремонт моста через реку Пажа в городе Хотьково достиг своей середины. Заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Илья Кошелев сообщил, что работы идут в соответствии с графиком, и открытие движения по обновленному мосту запланировано на конец лета.

Сейчас мост все еще напоминает стройплощадку, но уже заметны перемены. Рабочие приступили к обустройству подходов и готовят бетонное покрытие для пешеходной части. Основные усилия направлены на подготовку основания под гидроизоляцию.

Каждый день на объекте трудятся восемь человек. Они сняли старые металлические ограждения, дорожное покрытие и межбалочные швы. Балки аккуратно приподняли домкратами, заменили изношенные подферменники и установили новые конструкции.

Далее строители планируют установить две крайние балки, после чего приступят к работе над верхними слоями покрытия. Также в планах — ремонт подходов, замена переходных плит и укладка свежего асфальта.

Завершающим этапом станут установка новых перил и барьерного ограждения, которые придадут мосту не только прочность, но и современный вид. Движение по мосту возобновится к 1 сентября.