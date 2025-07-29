Работы по ремонту крыши дома на Садовой улице начались в Звенигороде

Обновление кровли на доме № 6 по улице Садовой в Звенигороде проводят по региональной программе Фонда капитального ремонта. Подрядная организация приступила к работам в начале июля.

Сейчас специалисты параллельно выполняют две задачи: демонтируют старое покрытие и монтируют пароизоляцию, обрешетку и контробрешетку. Крыша имеет сложную геометрию, на ней есть мансардные окна, а это усложняет ремонт.

Строители прикладывают все усилия, однако одну из квартир на верхнем этаже во время недавних дождей все же затопило. Претензии урегулировали с подрядчиком в частном порядке. Местные жители отмечают, что им сложно коммуницировать с ним, прямое взаимодействие отсутствует. Проектную документацию им все еще не предоставили, что недопустимо, и данный вопрос будут решать.

Также жители просят обновить детскую площадку и проверить забор, огораживающий частную территорию, так как он перекрыл тротуар вдоль проезда Ветеранов.