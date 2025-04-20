Работы по ремонту дорожного полотна на Новосходненском шоссе начались в Химках

В городском округе Химки дорожные службы начали ремонт асфальтового полотна протяженностью три километра на Новосходненском шоссе, работы планируют закончить к середине лета. Всего в этом году обновят 11 участков дорог.

Общая площадь реконструкции дорожного полотна на Новосходненском шоссе в Химках составит 32 тысячи квадратных метров. Сейчас там демонтируют старый бордюрный камень и устанавливают новый. Затем строители займутся обновлением асфальтобетонного покрытия.

Как рассказал начальник отдела по работе с подрядными организациями Муниципального бюджетного учреждения «ОГХ» Денис Макайкин, сейчас на участке трудятся 22 специалиста и 10 машин.

«По контракту работы должны завершить 15 июля, но мы планируем закончить их раньше срока», — добавил он.

Отметим, что в текущем году капитально отремонтируют пять участков дорог: на улице Ленина в Сходне, на Центральной улице в Подрезкове, на улицах 9 Мая и Молодежной в Новых Химках, а также обновят дорогу в Терехово-Ивакино. Еще на шести улицах — Новосходненском шоссе, Мцыри, Некрасова, Горной, Гоголя и Коммунальном проезде — выполнят текущий ремонт. Рабочие обновят там старое покрытие, ликвидируют ямы и трещины для комфортного и безопасного движения автомобилей.

Общий объем работ составит 289 тысяч квадратных метров, реконструкцию выполнят по современным стандартам качества. Участки дорог для ремонта выбрали с учетом пожелания местных жителей и анализа состояния дорожного полотна.