Работы по ремонту дорог в Истре выполнили на 80%

Ежегодно Истра входит в топ-5 муниципалитетов Московской области по объемам ремонта дорог. В этом году там обновят 66 участков общей протяженностью более 60 километров, причем 80% работ специалисты уже завершили.

Ремонт региональных автомобильных дорог, проходящих по территории округа, выполнили полностью. В общей сложности в плане на текущий год стояли 16 участков протяженностью 37 километров. Асфальтовое покрытие заменили на Волоколамском шоссе в центре Истры, на улицах Босова и Юбилейная, в Дедовске на улицах Ногина, Железнодорожная и Гражданская, а также в Павловской Слободе и на других территориях.

Что касается муниципальных дорог, то сейчас завершают ремонт одного участка в Ябедино, трех — в Снегирях, одного — в Лучинском и по одному — в Горшково и Бодрово.

Также, учитывая обращения жителей, в план включили обустройство дороги в деревне Шейно. Там выделили участки для более чем 320 многодетных семей. До конца ноября на территории массива проложат около 2,8 километров подъездных путей с асфальтобетонным покрытием.