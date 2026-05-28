Работы по реконструкции моста через реку Пажа выполнены наполовину

В городском округе Сергиев-Посад, в городе Хотьково, активно идет реконструкция автомобильного моста через реку Пажа. На данный момент работы выполнены уже наполовину, и специалисты продолжают трудиться с опережением графика. Открытие движения по мосту планируется во второй половине июля, хотя по контракту завершение намечено на 1 сентября.

Сейчас на объекте специалисты готовят основание под гидроизоляцию. Они устанавливают направляющие для выравнивающего слоя поверх балок и изготавливают заготовки для шкафных стенок. Ежедневно на мосту трудятся восемь человек, и в ближайшее время бригаду планируют увеличить.

Начальник участка ООО «Архитектоника» Константин Сладков рассказал, что за время реконструкции рабочие уже демонтировали металлические барьерные и перильные ограждения, сняли старое дорожное покрытие и разобрали межбалочные швы. Балки моста подняли с помощью домкратов, заменили старые подферменники и установили новые конструкции.

На следующем этапе специалисты смонтируют две крайние балки — по одной с каждой стороны. После этого строители завершат работы по устройству верхних слоев покрытия, ремонту подходов к мосту, замене переходных плит и укладке нового асфальта. Также проект предусматривает установку новых перил и барьерного ограждения.

После завершения реконструкции мост будет полностью готов к современным нагрузкам и безопасному движению транспорта и пешеходов.