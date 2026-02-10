Работы по расчистке улиц от снега продолжились в Котельниках

Городские службы Котельников продолжили интенсивную работу по устранению последствий сильных снегопадов. Коммунальные бригады в усиленном режиме расчищали проезды и придомовые территории.

Снегоуборочная техника работала на нескольких участках. В микрорайоне Белая Дача первоочередной задачей стала расчистка территории у дома 15, после чего бригады переместились к домам 16 и 17. На Сосновой улице (д. 2/4) специалисты предприятия «Спецтранс» осуществили вывоз снежных масс.

Дополнительно в дневную смену провели очистку придомовых территорий у домов 28 и 28А в микрорайоне Силикат. Все работы велись в соответствии с утвержденным графиком и с учетом степени загруженности техники.

Жители могут оставлять вопросы и обращения по уборке снега в городском чате в социальных сетях округа. Все адреса фиксируются и передаются исполнителям для оперативного реагирования.