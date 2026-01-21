Работы по повышению надежности электроснабжения 5 котельных провели в Истре

Ключевой задачей муниципалитета в 2026 году является перевод котельных с третьей на вторую категорию надежности, что напрямую будет влиять на устойчивость работы и качество предоставления жителям тепла и горячей воды, особенно в осенне-зимний период. На сегодняшний день уже пять котельных переведены в такой режим.

Работы провели в Алехново, Савельево, Курсаково, Онуфриево и Кострово. Благодаря переводу питание этих объектов теперь осуществляется от двух независимых источников электроснабжения, что позволяет обеспечить бесперебойную работу даже в случае аварийных отключений электроэнергии.

Теперь на очереди — котельная № 1 в селе Новопетровское. Для ее перевода на вторую категорию надежности планируется строительство новой трансформаторной подстанции. Запуск значительно повысит надежность работы котельной, обеспечивая теплом и горячей водой около 2 тысяч жителей Новопетровского и социальные учреждения.