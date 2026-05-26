Работы по подготовке к возведению путепровода начались в Дмитровском округе

В Дмитровском округе, на улицах Луговая, Ново-Рогачевская и Профессиональная, ведутся работы по переподключению подземных электрических сетей. Мостостроители также переключают системы связи и переустраивают напорную канализацию вдоль железной дороги в рамках подготовки к возведению путепровода.

По словам руководителя проекта фирмы-подрядчика Константина Гавриленко, обилие коммуникаций в местах работ усложняет задачу специалистам. Им приходится осторожно прокладывать газовые, теплоснабжающие и электрические сети между уже существующими системами.

Параллельно со строительством нового моста через Канал имени Москвы ведется проектирование путепровода над железнодорожными путями Савеловского направления. Новый путепровод заменит переезд и сократит время в пути до 40 минут в часы пик.

Также планируется строительство проезда вдоль железнодорожных путей, который соединит улицы Семенюка и Оборонную. В составе проезда построят мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей установят пешеходные зоны и шумозащитные экраны.

Реконструкция стартовала в апреле 2025 года. По проекту планируется построить новый двухполосный мост, демонтировать старый и возвести путепровод через железнодорожные пути не позднее 2029 года.