Работы по отделке фасада Снегиревской школы начались в Истре

В Снегиревской школе муниципального округа Истра на 93% завершили демонтажные работы. Специалисты уже приступили к отделке фасада.

Они также обустраивают внутренние помещения и монтируют новые перегородки. Параллельно рабочие обновляют инженерные системы: электроснабжения, отопления и внутренней канализации.

Школу построили в 1962 году, с тех пор ее ни разу не ремонтировали. На объекте трудятся 42 человека. После реконструкции учебное заведение полностью преобразится: здесь обновят учебные классы, пищеблок, спортзал и другие помещения. Также закупят новую мебель, оборудование, книги для библиотеки и создадут современную медиатеку.

В школе обучаются 580 детей, во время ремонта они посещают Дедовскую школу № 1. Обновленное здание Снегиревской школы примет учеников 1 сентября 2025 года.