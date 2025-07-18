Работы по опиловке деревьев провели вдоль дороги на Литейной улице в Чехове

Сотрудники «Чеховского благоустройства» отметили, что излишняя растительность вдоль дорог может ухудшать видимость для водителей, что увеличивает риск аварийных ситуаций. Засохшие ветки могут нанести ущерб автомобилям и причинить вред человеческому здоровью. Чтобы обезопасить жителей, работы по опиловке деревьев в муниципальном округе Чехов продолжатся в течение всего летнего сезона.

Сообщения от жителей о том, где нужно убрать ветки, привести в порядок уличное освещение в МБУ «Чеховское благоустройство» принимают по номеру телефона: 8 800 300-87-43. Также можно написать на электронную почту организации.