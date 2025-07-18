Работы по опиловке деревьев провели вдоль дороги на Литейной улице в Чехове

Бригада муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» привела в порядок деревья вдоль дорожной полосы на улице Литейная. Ветки подрезали для обеспечения безопасности движения.
Сотрудники «Чеховского благоустройства» отметили, что излишняя растительность вдоль дорог может ухудшать видимость для водителей, что увеличивает риск аварийных ситуаций. Засохшие ветки могут нанести ущерб автомобилям и причинить вред человеческому здоровью. Чтобы обезопасить жителей, работы по опиловке деревьев в муниципальном округе Чехов продолжатся в течение всего летнего сезона.
Сообщения от жителей о том, где нужно убрать ветки, привести в порядок уличное освещение в МБУ «Чеховское благоустройство» принимают по номеру телефона: 8 800 300-87-43. Также можно написать на электронную почту организации.
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