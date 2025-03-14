Работы по омолаживающей обрезке деревьев начались в Коломне

Специалисты департамента городского хозяйства проводят в Коломне омолаживающее кронирование деревьев. До конца месяца бригада посетит еще 17 адресов.

Рабочие уже подрезали кроны деревьев у дома № 33 по улице Калинина, у дома № 6 по улице Макеева, а также вблизи дома № 56 по улице Гагарина. В работе специалисты используют автовышку, бензопилу и трактор.

В службе благоустройства ООО «Департамент городского хозяйства» рассказали, что применяют два типа обрезки деревьев — санитарную и омолаживающую. Санитарную проводят круглый год. С октября по март делают омолаживающую обрезку. Чаще всего ее применяют к тополям: деревья, достигая максимальной высоты, становятся хрупкими на вершине. После процедуры появляются свежие побеги, крона становится ухоженной и пышной.

Начальник службы благоустройства ООО «Департамент городского хозяйства» Анастасия Краюшкина отметила, что горожане просят обрезать тополя, чтобы улучшить их внешний вид, а также уменьшить количество пуха. Все работы согласовывают с экологами.

Всего до конца марта облагородят свыше 35 деревьев. Из них 11 аварийных ликвидируют полностью.