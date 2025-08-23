Работы по обвязке новых котлов начались на котельной № 17 в Чехове

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и Правительства Московской области котельная № 17 была включена в масштабную программу модернизации и реконструкции. Окончание всех работ запланировано на октябрь 2026 год.

Котельная отапливает два частных и 10 многоквартирных домов, а также школу и дошкольное учреждение. Протяженность тепловых сетей превышает три километра.

На объекте идет ревизия насосного оборудования отопления и горячего водоснабжения с заменой подшипников, а также очистка газоходов котлов, замена неисправных задвижек, проверка системы подачи холодной воды, газового и электрооборудования.

В рамках госпрограммы ведется монтаж нового оборудования: в здании уже установили четыре новых котла. В планах — реконструкция здания и дымовой трубы. Кроме того, обновят сети связи и электроснабжения, водопровода и канализации, системы охранно-пожарной сигнализации. Системы управления технологическими процессами в котельной полностью автоматизируют и оснастят возможностью передачи данных в режиме реального времени на центральный пункт управления.