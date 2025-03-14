Работы по обустройству зон отдыха в парке 50-летия Октября начались в Коломне

В городском округе Коломна в микрорайоне Колычево стартовала масштабная модернизация парка 50-летия Октября. Здесь построят детскую и спортивную площадки с локациями для баскетбола, волейбола и футбола, обустроят дорожки, установят современное освещение.

В парке сделают новую систему дорожек с пешеходными тропинками, велодорожками и лыжероллерной трассой. Общая протяженность сети составит 10,6 километров. В обновленной рекреационной зоне построят павильон спортшколы, разместят кафе и пункт проката инвентаря. Также планируют обустроить специальную локацию, где установят качели.

Парк оснастят современной системой освещения и видеонаблюдения. Вблизи центрального входа обустроят парковку на 110 мест.

Как рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сейчас идут подготовительные работы: специалисты очищают территорию, выделяют зоны для тротуаров, укладывают дренаж.

«Все это сделает парк любимым местом для прогулок и активного досуга жителей Коломны», — добавил он.

Отметим, что проект реализуют по программе Московской области «Парки в лесу». Ее проводят для облагораживания лесных массивов Подмосковья, создания там полноценных зон отдыха.