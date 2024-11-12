Работы по обустройству новой детской площадки проверили в деревне Беляево

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин провел инспекцию в деревне Беляево, где активно ведутся работы по созданию новой детской игровой и спортивной площадки. Этот проект стал победителем Регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования в 2024 году и реализуется по поручению главы округа Михаила Собакина.

Вместе с инициативной жительницей деревни, представителем подрядной организации и сотрудниками управления благоустройства администрации, Алексей Родин проверил ход работ, обсудил возникшие в процессе реализации проекта вопросы и оценил качество выполняемых работ.

Проект предусматривает обустройство асфальтобетонного основания с резиновым покрытием. На площадке будут установлены детский игровой комплекс, качели, карусели, а также спортивный комплекс с теннисным столом и универсальной спортивной площадкой. Последняя будет оснащена воротами для мини-футбола, баскетбольными щитами и волейбольными стойками.

Кроме того, предусмотрена установка информационного стенда, скамейки, парковых диванов, урн, газонного ограждения и опор уличного освещения. Новый игровой комплекс обещает стать центром притяжения для детей всех возрастов, предоставляя возможности для активных игр и развития.

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