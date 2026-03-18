Работы по обрезке деревьев и кустов начали озеленители в Дубне

Сотрудники учреждения «Чистый город» приступили к весенней обрезке лип. В первую очередь озеленители вышли на улицу Строителей, ведущей к набережной Дубны, а также на проспект Боголюбова — главную дорожную артерию наукограда.

Специалисты подчеркивают, что обрезку деревьев следует проводить именно сейчас, пока не начался вегетационный период — до начала сокодвижения и набухания почек. Результат такой щадящей процедуры можно будет оценить уже скоро, в апреле–мае.

«Благодаря проводимым работам весной и летом деревья будут с пушистой, аккуратной, круглой кроной», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, в прошлом году команда профессиональных агрономов провела масштабные работы на набережной Волги. Специалисты омолодили яблоневой аллеи к юбилею году наукограда.