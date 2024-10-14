Работы по облицовке памятника ветеранам локальных войн начались в Можайске

В Можайском округе продолжаются работы по строительству памятника ветеранам локальных войн. Недавно там приступили к облицовке монумента.
«Подрядная организация приступила к облицовке памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев в своем телеграм-канале.
Вскоре завершится первый этап облицовки нижнего яруса из глянцевого черного гранита, а потом приступят к установке горизонтального покрытия. На следующей неделе начнется благоустройство прилегающей территории и подходов к памятнику.
Подрядчик уже установил бронзовый колокол весом в 200 килограммов.
Отметим, камень у Дворца «Багратион» был заложен еще в 2011 году, однако строительство заморозили. В начале 2024 года муниципалитет подписал контракт с Московской фирмой ООО «Роки ЛТД». Она зарекомендовала себя на возведении детских площадок по губернаторской программе в Можайске, а также на строительстве военно-мемориальных объектов в Московской области.