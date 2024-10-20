Работы по наладке систем отопления в жилых домах начались в Подольске

Развоздушивание стояков после пуска тепла началось в Подольске. Специалисты продолжают отрабатывать заявки жителей по вопросам, связанным с отоплением.

Тепло уже поступает в квартиры жителей домов № 32 и № 34/2 на проспекте Юных Ленинцев. Ранее жильцы сообщили о завоздушивании внутридомовой системы отопления.

Специалисты управляющей компании установили автоматические сбросники воздуха и дополнительный насос. Это позволило нормализовать циркуляцию по стоякам отопления. Тем не менее, коммунальщики продолжают оставаться на связи с жителями.

Кроме того, в округе продолжаются работы по реконструкции сетей теплоснабжения. В декабре многоквартирные дома переключат на котельную по адресу Почтовая, 12.

Отметим, что модернизация идет в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

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