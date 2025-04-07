Работы по монтажу инженерных сетей начались в лесопарке «Соколка» в Истре

В будущем лесопарке «Соколка» в муниципальном округе Истра начали прокладывать коммуникации, там проведут сети водопровода, канализации и линии наружного освещения. Всего благоустроят 50 гектаров леса.

Сейчас подрядчик продолжает санитарную очистку территории. При этом рабочие убирают только аварийные деревья и сухостой. Совсем скоро специалисты приступят к обустройству пешеходных дорожек, также готовят участки для будущих детских и спортивных площадок.

В будущем лесопарке любой желающий сможет найти зону, комфортную для себя. Для любителей прогулок там построят сеть дорожек и тропинок общей протяженностью порядка четырех километров. Порядок в «Соколке» помогут сохранить камеры системы безопасный регион. Подрядчик планирует закончить благоустройство лесопарка уже этой осенью.

Ранее губернатор Московской области АндрейВоробьев рассказал, что в программу благоустройства на 2025 год вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие пространства в городах региона.