Работы по модернизации системы ЖКХ провели в Богородском округе

Работы ведутся планово, в рамках реализации государственной программы и приносят конкретные положительные результаты. В Богородском округе продолжаются масштабные работы по модернизации системы ЖКХ и капитальному ремонту водопроводных и теплосетей.

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках аварийно-восстановительных работ на участке ХВС в деревне Молзино от ВЗУ «Ямкино» до ВЗУ «Молзино».

Для выполнения данных работ в конце минувшего года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. И вот в феврале подрядчик приступил к их выполнению. Были проведены инженерные изыскания, завезли технику и материалы на объект, в том числе трубы ПЭ Ф560.

Была осуществлена необходимая подготовка и раскрепление стартового котлована для прокладки трубопровода, организованы производственные площадки. В рамках работ рассматривается вопрос об установке байпаса с утеплением по верху. Это позволит предотвратить аварийные ситуации на основном водопроводе и обеспечить бесперебойное водоснабжение. Запланированы работы по прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения.

Данные оперативные меры позволят стабилизировать ситуацию с водоснабжением в Богородском округе и обеспечить жителей качественной питьевой водой. Окончание работ, согласно контракту — декабрь 2026 год.