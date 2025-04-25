Работы по модернизации котельной начались в селе Онуфриево в Истре

В селе Онуфриево муниципального округа Истра приступили к обновлению котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой более тысячи жителей, в том числе школу, детский сад и амбулаторию. Помимо этого, начали возводить фундамент для дымовой трубы.

Из четырех старых котлов в селе Онуфриево в Истре в рабочем состоянии находились только два, что значительно снижало эффективность работы. Специалисты уже завершили демонтаж устаревшего оборудования и подготовили фундамент для установки нового.

Параллельно начали работы по строительству фундамента для дымовой трубы. Старый дымосос уже демонтировали и приступили к монтажу новых коллекторов.

После завершения модернизации котельную оснастят тремя новыми котлами, усовершенствованными насосами и теплообменниками. Это обеспечит более стабильную и эффективную работу системы отопления. Кроме того, обновят само здание котельной: установят новое ограждение, оконные и дверные конструкции, заменят кровлю и сделают косметический ремонт внутри помещения.