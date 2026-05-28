Работы по комплексному развитию территории Кутузовского проведут в Химках

В Химках, как и во всем Подмосковье, продолжают развивать сельские территории. Один из примеров — поселение Кутузовское, где реализуют сразу несколько проектов по Народной программе «Единой России».

Например, сейчас в деревне Лигачево готовят к обновлению сельский клуб. После ремонта здесь появится современное общественное пространство для жителей всех возрастов — с новыми помещениями, оборудованием и благоустроенной территорией.

«Клуб всегда был местом, где собирались жители, проходили концерты, праздники и занятия для детей. Очень ждем начала ремонта, потому что Лигачево действительно нужен современный и уютный центр для общения и досуга», — поделилась химчанка Ольга Миронова.

За последние годы в Кутузовском также построили детские сады в Рузине и Юрлове, обновили Подолинскую сельскую библиотеку, запустили автобусный маршрут до станции МЦД-3 и новую трассу, которая связала Пятницкое шоссе с будущим дублером. Сейчас в Юрлове строят надземный пешеходный переход, а в Рузине планируют возвести школу на 1325 мест. В этом году в поселении также отремонтируют дороги в деревне Брехово, подъезд к СНТ «Ладушкино» и участок «Юрлово — Дудино».

«Важно, что развитие территории идет комплексно. По Народной программе партии одновременно обновляют социальные объекты, дороги, транспортную и инженерную инфраструктуру. Такой подход позволяет создавать более комфортные условия для жизни жителей сельских территорий», — отметил депутат местного совета Руслан Шаипов.

За пять лет по Народной программе «Единой России» в Подмосковье благоустроили около 280 общественных территорий, открыли более 100 образовательных учреждений и отремонтировали 36 культурно-досуговых объектов. Итоги работы по развитию сельских территорий ранее подвели на федеральном форуме «Есть результат!» в Омске. Сейчас «Единая Россия» продолжает сбор предложений в новую Народную программу на ближайшие пять лет. Оставить инициативы можно через общественные приемные партии, или по телефону горячей линии.