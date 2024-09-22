Работы по капремонту роддома в Химках выполнили на 55%

В городском округе Химки полностью реконструируют родильный дом на Ленинском проспекте. Работы выполнили на 55%.

Сейчас строители монтируют электропроводку, устанавливают систему отопления и красят стены.

Главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Совета депутатов Владислав Мирзонов приехал проверить ход ремонта. Он осмотрел здание роддома и побеседовал с подрядчиками. Собравшиеся обсудили этапы реконструкции и сроки из завершения.

По словам Владислава Мирзонова, в роддоме обустроят современные палаты для пребывания матери и ребенка. Их оборудуют индивидуальными санузлами и душевыми. Медучреждение вместит 102 койко-места.

В подвале роддома построят дополнительный этаж с раздевалками для персонала, прачечной и другими помещениями для нужд учреждения. Кабинеты оборудуют современной наркозной, операционной и диагностической техникой для качественного ухода за малышами. Также в роддоме разместят две новые операционные, гинекологическую и акушерскую.

Медицинское учреждение заработает к декабрю 2024 года. Ремонт в нем проводят благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». В нее вошли 52 медицинских объекта из 33 муниципалитетов в прошлом году.

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