Работы по капремонту котельной в Щелкове-7 завершили более чем на 90%

Подготовка к отопительному сезону продолжается в муниципалитете. Подрядчик завершает капитальный ремонт котельной №1 в Щелково-7. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на оперативном совещании.

В Щелково капитально ремонтируют несколько котельных: ЦТП-1 в Щёлково-3, котлы на улицах Сиреневая, Институтская, Московская и котельную №3 на улице Текстильщиков. Начинается строительство двух объектов во Фряново.

«В этом году у нас идет масштабная модернизация котельных и сетей. Уже завершен капитальный ремонт тепловых сетей на улице Комсомольская от котельной на улице Сиреневая; готовность участка от котельной №1 в Щёлково-7 – 90%», – сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Глава городского округа рассказал, что по многим темам есть снижение количества обращений. Точечно люди недовольны работой подрядчиков и управляющих компаний. Проблемы решают оперативно.

В Щелково обновляют территории детских садов №63 и №11. Уже приведена в нормативное состояние пешеходная зона старого моста, отремонтированы качели на площадке у дома №10 на улице Полевая. Продолжается благоустройство сквера во Фряново. Берег Большого Медвежьего озера очищен от мусора.

В эту субботу запланирована культурная программа – в парке Усадьбы пройдет костюмированный бал.

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