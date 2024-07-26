Работы по капремонту котельной в Щелкове-7 завершили более чем на 90%

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Подготовка к отопительному сезону продолжается в муниципалитете. Подрядчик завершает капитальный ремонт котельной №1 в Щелково-7. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на оперативном совещании.

В Щелково капитально ремонтируют несколько котельных: ЦТП-1 в Щёлково-3, котлы на улицах Сиреневая, Институтская, Московская и котельную №3 на улице Текстильщиков. Начинается строительство двух объектов во Фряново.

«В этом году у нас идет масштабная модернизация котельных и сетей. Уже завершен капитальный ремонт тепловых сетей на улице Комсомольская от котельной на улице Сиреневая; готовность участка от котельной №1 в Щёлково-7 – 90%», – сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Глава городского округа рассказал, что по многим темам есть снижение количества обращений. Точечно люди недовольны работой подрядчиков и управляющих компаний. Проблемы решают оперативно.

В Щелково обновляют территории детских садов №63 и №11. Уже приведена в нормативное состояние пешеходная зона старого моста, отремонтированы качели на площадке у дома №10 на улице Полевая. Продолжается благоустройство сквера во Фряново. Берег Большого Медвежьего озера очищен от мусора.

В эту субботу запланирована культурная программа – в парке Усадьбы пройдет костюмированный бал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте