Работы по капремонту домов проверили в 7 округах Подмосковья

Руководители Центра управления проектами Фонда капитального ремонта Московской области проверили, как идут работы в семи городских округах региона. На местах также прошли встречи с представителями местных администраций и жилищными активистами.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, главная цель выездов — проверить сезонные работы в рамках капитального ремонта домов.

Такие проверки проходят регулярно в 57 городских округах Московской области. Задать интересующие вопросы жители могут руководителям проектов напрямую, их телефоны указаны на информационных табличках на домах или на официальном сайте Фонда в разделе «О Фонде».

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