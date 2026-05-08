Школу № 16 в Орехово‑Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

В Орехово‑Зуевском округе на улице Мадонской, 4 продолжается капитальный ремонт здания средней школы № 16. Согласно сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, общая готовность строительных работ составляет 50%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 75 рабочих и 2 единицы спецтехники. Ведется устройство фасадных конструкций, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На данный момент предчистовая отделка внутренних помещений завершена на 75%, фасадные работы — на 50%, а монтаж инженерных сетей — на 65%.

В рамках капитального ремонта планируется обновить фасад и кровлю здания площадью 7 048 квадратных метров, выполнить внутренние отделочные работы, установить новые входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехнику. Также для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.