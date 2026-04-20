Работы по ямочному ремонту начали в Богородском округе

Каждый год в Богородском округе устраняется более 25 тысяч квадратных метров дефектов асфальтобетонного основания во дворах. В этом году запланирован ремонт более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Подрядная организация выполняет работы по фрезеровке проездов и парковок и укладке асфальтового покрытия.

В адресный перечень вошли практически все населенные пункты муниципалитета. План формируется с учетом обращений, поданных жителями, а также в рамках инспекции сотрудниками управления благоустройства администрации Богородского округа.

Сейчас, в частности, ведутся работы в Ногинске по адресам: улица Текстилей, дом 13, улица Советской Конституции, дом 23.

Работают «большими картами», чтобы ремонт был гораздо долговечнее стандартного ямочного ремонта. Такой вид работ включает в себя снятие старого асфальта, локальную засыпку ям щебнем и укладку свежего асфальта. Перед укладкой нового покрытия осуществляется пролив вяжущих средств.