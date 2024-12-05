Работы по газовому обслуживанию выполнили в 80% квартир в Лобне

В Лобне прошел оперативный штаб с управляющими компании. На совещании обсудили обслуживание многоквартирных домов, в том числе учет газового оборудования.

На сегодня в 79% квартир жителей Лобни проверили газовое оборудование — это самый большой показатель за последние несколько лет.

Участники штаба также рассмотрели жалобы жителей. Больше всего заявок поступило от собственников дома № 25 на улице Чайковского. Недавно там сменили управляющую компанию из-за того, что дом сильно запустили. Анна Кротова контролирует содержание многоэтажки. Также создана инициативная группа, которая регулярно проводит встречи с собственниками.

Аварийные заявки поступают через Единую диспетчерскую службу. Управляющие компании принимают их в работу в течение 30 минут.

Отметим, оперативный штаб с управляющими компаниями проводят еженедельно. По мнению главы города Анны Кротовой, слаженная работа — залог комфортной жизни горожан.

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