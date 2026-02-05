Работы по газификации начались в деревне Ильино в Воскресенске

Мособлгаз продолжает активное строительство газораспределительных сетей в рамках губернаторской программы. В этом месяце работы развернуты сразу в 23 негазифицированных населенных пунктах региона.

Одним из таких объектов стала деревня Ильино в городском округе Воскресенск, где уже ведутся строительные работы. Это означает, что жители этих населенных пунктов смогут подать заявки на подключение своих домов к «голубому топливу» уже в 2026 году.

Ключевым условием для бесплатного подведения газа до границы земельного участка является участие в программе «Социальная газификация». Подать заявку жителям проще всего с помощью специальной интерактивной карты на официальных ресурсах программы. Этот инструмент позволяет быстро определить статус населенного пункта и отправить необходимые данные.

Масштабная работа ведется в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Только в текущем году Мособлгаз планирует провести газ в 70 населенных пунктов Подмосковья, построив около 400 километров новых сетей. По итогам этих работ возможность подключиться к магистральному газу получат порядка 9 тысяч домовладельцев.

В министерстве энергетики Московской области напоминают критерии для включения населенного пункта в программу. Жителям необходимо коллективно подать заявку в ведомство при соблюдении двух основных условий: постоянная регистрация в населенном пункте не менее 30 человек и расчетная стоимость капитальных затрат на одного жителя не выше 450 тысяч рублей. Выполнение этих требований позволяет претендовать на включение в план газификации и бесплатное подведение газопровода.